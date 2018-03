Fluminense ganha outra vez do Grêmio O Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, e confirmou sua classificação para enfrentar o Treze nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Tuta, aos 34 minutos do primeiro tempo, na cobrança de um pênalti que ele mesmo havia sofrido. "Soubemos administrar o resultado", comentou o meia Diego, considerado o melhor em campo, lembrando que o Fluminense já tinha boa vantagem contra o Grêmio. Afinal, o time carioca ganhou o primeiro confronto por 3 a 0, no Rio. Como tinha a vantagem, o Fluminense tratou de trocar passes, fazendo valer sua superioridade técnica para deixar o tempo correr. Apesar de esforçado, o Grêmio voltou a expor suas limitações. Dependente de apenas uma jogada, o Grêmio só levou perigo à área do Fluminense nas poucas vezes em que o meia Ânderson conseguiu arrancar com a bola dominada. Sem parceiros desmarcados para tabelar, ele driblava dois ou três adversários, mas era desarmado antes de ficar em condições de concluir. Foi muito pouco para tirar a grande vantagem do time carioca.