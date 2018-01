Fluminense ganha por 3 a 1 do Banfield O Fluminense fez valer o mando de campo e derrotou de forma heróica o Banfield (ARG), por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio de São Januário. O time tricolor atuou com um jogador a menos desde os 26 minutos do primeiro tempo ? o atacante Leandro foi expulso. Agora, a equipe do técnico Abel Braga pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, no dia 28, na Argentina, para avançar à fase quartas-de-final da Copa Sul-Americana. ?Foi uma exibição de gala. É gostoso trabalhar aqui?, disse Abel Braga, emocionado. O Fluminense foi surpreendido logo no início do jogo. O meia Jesús Dátolo fez 1 a 0 para o Banfield, num lance em que a zaga tricolor apenas o assistiu concluir. A partir daí, o atacante Leandro entrou em ação. Fez o gol de empate, mas, em tão pouco tempo, prejudicou infantilmente a equipe. Foi expulso ao simular pênalti, aos 26 minutos do primeiro tempo ? havia levado outro cartão amarelo ao subir no alambrado de São Januário para comemorar seu gol. Com um jogador a menos em campo, o Fluminense sofreu alguns sustos antes do intervalo. ?O juiz está nos prejudicando. Ele tem invertido algumas faltas. Mas somos brasileiros e não desistimos nunca?, declarou o atacante Tuta. O técnico Abel Braga, porém, preferiu criticar a postura de Leandro. ?Ele não poderia ter sido expulso daquela maneira. Nos prejudicou?, afirmou. O Banfield pagou um preço muito alto por abdicar do ataque e por apelar para a violência. O Fluminense foi premiado pela persistência e pelo bom futebol. Superou um gramado pesado, por causa da forte chuva que atingiu o Rio, e a deslealdade dos argentinos para virar o jogo. Tuta marcou depois de passe primoroso do volante Preto Casagrande. Uma jogada digna de aplausos. Ficou melhor após lance individual do atacante Beto, que deu passe milimétrico para Tuta fazer 3 a 1. Festa tricolor em São Januário.