Fluminense ganha três pontos no Olímpico O Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0, na tarde deste domingo, em Porto Alegre, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi justo pela melhor postura do time carioca, que soube anular o Grêmio e salvou o emprego do técnico Renato Portaluppi, que seria demitido em caso de uma derrota. O Grêmio, agora, é o 9º colocado com oito pontos. O Fluminense, também com oito, está na décima posição. Com uma forte marcação no meio-campo, o Fluminense anulou todas as tentativas do Grêmio de criar jogadas ofensivas para seus dois atacantes, Luiz Mário e Christian, que não concluíram para o gol de Murilo. Quem teve chances foi a equipe carioca, em três oportunidades: aos 27 minutos com Ademílson -Roger salvou; aos 32, Alex Oliveira, com Danrlei tocando para escanteio e aos 44 através de Jadílson, com outra excelente defesa de Danrlei. A inoperância ofensiva do Grêmio foi tamanha que o goleiro Murilo, do Fluminense, apenas olhou o jogo. Do outro lado, Danrlei, no intervalo, reclamou de seu próprio time: "Eles (Fluminense) vieram para empatar e estão conseguindo isso. Temos que ser mais criativos para vencer a partida". No segundo tempo, mesmo com o Grêmio conseguindo conter em parte a movimentação do Fluminense, foi o adversário que quase marcou, aos cinco minutos com o zagueiro César acertando a trave de Danrlei após cobrança de escanteio. Como o Grêmio não reagia, foi o Fluminense quem marcou: aos 30 minutos, Lopes, que havia entrado no lugar de Ademílson, fez uma excelente jogada pelo meio e deu o passe para Fábio Bala, que chutou forte sem chances para Danrlei. O gol do Fluminense foi comemorado junto ao técnico Renato Portaluppi, que não vibrou com o gol contra o clube que o revelou para o futebol. Ficha Técnica Grêmio: Danrlei; Ânderson Lima, Polga, Roberto Élton) e Roger; Émerson (Bruno), Amaral, Gilberto e Rodrigo Fabri; Luiz Mário e Christian (Caio). Técnico: Tite Fluminense: Murilo; César, Augusto e Rodolfo; Zada, Marcão, Marciel, Alex Oliveira (Leonardo Inácio) e Jadílson; Fábio Bala e Ademílson (Lopes). Técnico: Renato Portaluppi Gols: Fábio Bala, 30 min. segundo tempo Árbitro: Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP) Cartão amarelo: Roger, Ânderson Lima (G); Zada, César, Fábio Bala (F). Renda: R$ 102.011,00 Público: 11.029 pagantes Local: Estádio Olímpico (Porto Alegre)