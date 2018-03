Fluminense garante a vaga nos pênaltis O Fluminense se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, ao vencer o Treze na disputa por pênaltis, por 9 a 8, após derrota por 1 a 0 no tempo normal. O jogo foi disputado na noite desta quarta-feira, em Campina Grande, na Paraíba, e levou o time carioca para o confronto com o Ceará, que eliminou o Atlético-MG. Como tinha perdido por 1 a 0 no Rio, o Treze jogou no ataque, principalmente no segundo tempo. O Fluminense bem que tentou a vitória na etapa inicial, mas depois recuou a fim de segurar o empate, resultado que lhe garantia a classificação. Mas, empurrado pela torcida, o Treze pressionou até marcar seu gol. Foi aos 47 minutos do segundo tempo, quando o meia Da Silva, impedido, fez 1 a 0 para o time da casa. Depois, nas cobranças de pênaltis, uma verdadeira maratona, até a vitória do Fluminense por 9 a 8.