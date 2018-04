Fluminense goleia Duque de Caxias por 4 a 0

Foi um treino ideal para o Fluminense se preparar para o clássico de domingo contra o Flamengo. Sem enfrentar qualquer dificuldade, o time goleou o Duque de Caxias por 4 a 0, nesta quinta-feira, em Volta Redonda. E, com a vitória, reassumiu a liderança do Grupo A da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Ainda com 100% de aproveitamento, sem ter levado um gol sequer no campeonato, o Fluminense soma 12 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas lidera o grupo por ter melhor saldo de gols. "Estamos muito fortes. Clássico é sempre mais difícil. Vai ser um grande jogo. As duas equipes vivem um bom momento", disse o atacante Fred.

Logo aos quatro minutos, Conca desperdiçou grande chance para marcar. Mas, na cobrança de escanteio que se seguiu, Maicon testou livre para as redes e abriu o placar para o Fluminense. Mesmo em ritmo lento, o time continuou dominando o jogo, enquanto o Duque de Caxias pouco ameaçava do outro lado.

Assim, logo depois da parada técnica obrigatória, o Fluminense conseguiu ampliar. Maicon cruzou da direita e Júlio César completou para o gol, fazendo 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, o árbitro Lenilton Rodrigues Júnior cometeu um erro feio: após advertir erradamente o zagueiro Marlon com cartão amarelo, em lance que o meia Mayaro fez falta em Fred, o juiz se viu forçado a expulsar Marlon quando ele fez falta e mereceu o amarelo.

O chute de Júlio César na trave, logo na abertura da segunda etapa, anunciava que mais gols viriam. E foi o que aconteceu. Marquinho entrou no lugar de Willians e aproveitou a chance, marcando dois gols para o Fluminense, aos 25 e aos 40 minutos, e fechando a goleada em Volta Redonda.

DUQUE DE CAXIAS 0 X 4 FLUMINENSE

Duque de Caxias - Getúlio Vargas; Marquinho, Marlon, Tinoco e Gleidson (Fábio); Silva, Mayaro, Leandro Teixeira e Juninho; Geovane (Diego Ratão) e Marcelo (Marcos Antônio). Técnico - Rodney Gonçalves

Fluminense - Rafael; Mariano, Cássio, Gum e Júlio César (Kieza); Diogo, Ewerton, Willians (Marquinho) e Conca; Maicon e Fred (Alan). Técnico - Cuca

Gols - Maicon, aos 5, e Júlio César, aos 24 minutos do primeiro tempo; Marquinho, aos 25 e aos 40 minutos do segundo tempo

Árbitro - Lenilton Rodrigues Júnior

Cartão amarelo - Marlon, Gleidson, Tinoco, Fábio, Diego Ratão, Diogo, Gum, Mariano, Willians, Fred, Marquinho e Kieza

Cartão vermelho - Marlon e Fábio

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda