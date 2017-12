Fluminense goleia e espera pelo Americano O Fluminense goleou o América, por 4 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, e se classificou à semifinal da Taça Guanabara, pelo Campeonato Carioca, em primeiro lugar no grupo B. No sábado, pela fase decisiva, o Tricolor volta à campo para enfrentar o Americano (2º da chave A). E o outro confronto será realizado entre Vasco (1º da A) e Flamengo (2º da B), no domingo. Com os meias Roger e Ramon em campo, mas sem os artilheiros Romário e Edmundo, o Fluminense não encontrou resistência ao seu melhor nível técnico para construir o placar do jogo. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Roger cruzou a bola e o atacante Marcelo tocou para o gol. Dois minutos depois, o Tricolor ampliou a vantagem e, desta vez, Marcelo entrou sem marcação pela intermediária, driblou o goleiro Carlos Germano e passou para seu companheiro de ataque, Alessandro, fazer o gol. O América ainda tentou esboçar uma reação e conseguiu armar algumas jogadas de ataque, que foram anuladas pelo goleiro Kléber. Mas, a defesa americana continuou cometendo vários erros e permitiu que o Fluminense chegasse ao terceiro gol, novamente com Marcelo, aos 23 minutos. O quarto gol do Tricolor foi feito após jogada individual de Alessandro, que entrou livre de marcação na área e tocou a bola na saída de Carlos Germano, aos 36 minutos. No segundo tempo, o Fluminense diminuiu o ritmo e permitiu ao América melhorar seu desempenho. Apesar da derrota parcial por 4 a 0, os atletas americanos procuraram atacar e, aos 19 minutos, Kléber fez uma bela defesa em uma cobrança de falta da intermediária do atacante Dudu. Aos 27 minutos, o juiz Ubiraci Damásio marcou pênalti para o Fluminense, após o lateral-direito Leonardo Moura fazer uma jogada individual dentro da área e ser derrubado por Carlos Germano. Um minuto depois, Roger cobrou a infração e o goleiro defendeu o chute. O gol de honra do América foi marcado aos 44 minutos em uma jogada individual do meia Flávio Galvão, que entrou pela direita da área e chutou a bola no ângulo esquerdo de Kléber. Outros resultados - O Friburguense venceu o Cabofriense, por 1 a 0, em Friburgo. Já Portuguesa e Olaria empataram sem gols, no estádio Luso Brasileiro.