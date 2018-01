Fluminense goleia e fica em 1º lugar Com uma bela atuação do meia Jorginho, autor de três gols, o Fluminense goleou o Friburguense por 6 a 1, neste sábado, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca. Com este resultado, o Tricolor garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo B e irá enfrentar o Americano numa das semifinais da Taça Guanabara. A outra será o clássico entre Flamengo e Vasco. Desde o início, o Fluminense procurou atacar e fazer o maior número de gols, pois disputava com o Vasco a liderança do grupo, sendo que os dois tinham o mesmo número de pontos. O primeiro gol do Flu saiu logo aos 14 minutos de jogo, em cobrança de pênalti do atacante Roni. O Friburguense não se intimidou com a derrota parcial e empatou a partida com o zagueiro Léo Rachid, que aproveitou o escanteio e marcou, de cabeça, aos 19 minutos. A equipe de Friburgo ainda poderia ter virado o jogo, mas o atacante Jack Jones desperdiçou uma boa oportunidade dentro da pequena área. Apesar das chances do adversário, o Fluminense tinha o domínio do jogo. Tanto que, aos 24 minutos, Jorginho marcou o segundo gol do Tricolor, após o cruzamento do lateral-esquerdo Tiago Silva. O Flu não diminuiu o ritmo e desperdiçou várias oportunidades com Alessandro, Roni e Fabinho. Aos 43, no entanto, Jorginho marcou seu segundo gol na partida, depois de um belo passe do meia Fernando Diniz, e fez 3 a 1. No segundo tempo, aos seis minutos, Jorginho, novamente, ampliou o marcador. Ele aproveitou que o goleiro Adriano estava adiantado e chutou a bola por cobertura. Aí sim, com uma vantagem folgada, o Fluminense começou a administrar o placar, já que o Friburguense não oferecia mais perigo ofensivo. Sem realizar uma boa atuação, o atacante Alessandro foi substituído por Marco Brito. Em duas boas jogadas, Brito fechou o placar para o Tricolor, marcando aos 39 e 44 minutos.