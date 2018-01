Fluminense goleia e se classifica O Fluminense se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao golear o Sampaio Corrêa por 5 a 1, de virada. O Tricolor carioca havia perdido a primeira partida por 2 a 1, mas conseguiu uma boa vitória no Maracanã e, agora, irá enfrentar o Paysandu, do Pará. O jogo foi disputado sob forte chuva e, logo aos 3 minutos, o Sampaio Corrêa abriu o placar. O meia Fabinho cobrou uma falta, a bola desviou no zagueiro César e enganou o goleiro Murilo: 1 a 0. O Fluminense não se assustou com a desvantagem e passou a dominar a partida. Mesmo assim, o Sampaio Correa teve uma boa chance num contra-ataque aos 27 minutos, quando o lateral-esquerdo Rogério chutou, de fora da área, obrigando Murilo a fazer uma boa defesa. O time carioca só conseguiu uma boa oportunidade aos 38 minutos, quando o atacante Magno Alves chutou da entrada da área e o goleiro Alexandre espalmou para escanteio. Aos 46, o lateral-esquerdo Paulo César lançou o volante Marcão, dentro da área. O jogador dominou a bola no peito e tocou para Magno Alves, que empatou o jogo. No segundo tempo, o Fluminense voltou pressionando e, logo aos 4 minutos, o zagueiro César chutou de dentro da pequena área, obrigando o goleiro Alexandre a fazer boa defesa. Aos 9, Júlio César cruzou e a bola bateu na trave. Logo depois, Magno Alves recebeu um passe em posição de impedimento e chutou na saída do goleiro, fazendo o segundo gol do time carioca. A situação do Sampaio Corrêa ficou complicada, principalmente depois da expulsão de Fabinho. Aos 21 minutos, o meia Fernando Diniz arriscou um chute da entrada da área e marcou um belo gol para o Fluminense. Sete minutos depois, o atacante Júlio César aproveitou uma sobra e marcou o quarto. Aos 42 minutos, Fernando Diniz cruzou e Caio marcou de cabeça o quinto, fechando a goleada.