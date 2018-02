Fluminense goleia e se classifica Com uma rodada de antecipação, o Fluminense se classificou à semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, ao golear o Friburguense, por 5 a 2, neste domingo à tarde, em Nova Friburgo (RJ). Com a vitória, o Tricolor totalizou 12 pontos na liderança do Grupo B e não pode mais ser alcançado na última rodada pelo terceiro colocado, o Americano, que tem quatro pontos. Além da conquista da vaga, com o triunfo sobre o Friburguense o Tricolor atingiu a marca de seis vitórias consecutivas, feito que não se repetia desde 2001. E já nos primeiros minutos do primeiro tempo ficou evidente que o Fluminense não teria dificuldades para vencer. Bem posicionado em campo e sem encontrar resistência no adversário, aos 22 minutos o atacante Alex fez o primeiro gol do Fluminense, em um forte chute de esquerda. E 16 minutos depois o volante Marcão ampliou a vantagem, após aproveitar uma cobrança de falta do lateral-esquerdo Juan e desviar a bola, de cabeça, na entrada da pequena área. A superioridade técnica do Fluminense se manteve no segundo tempo. A um minuto, o zagueiro Igor, que substituiu Fabiano Eller, contundido, marcou de cabeça o terceiro gol tricolor, depois de uma cobrança de escanteio de Juan. Diante de tanta facilidade, já que o Friburguense não conseguiu se organizar em campo, o Fluminense chegou ao quarto gol, ao 16 minutos, e novamente com Alex, que aproveitou o rebote de um chute de Juninho defendido pelo goleiro Jéfferson. Com quatro gols de vantagem, o Fluminense reduziu o ritmo e passou a ceder espaços para o adversário. Aos 30 minutos, o meia Abedi teve a cobrança de um pênalti defendido pelo goleiro tricolor Kléber. Mas, aos 32 minutos, Vitor Hugo fez o primeiro gol do Friburguense, em um forte chute de direita. O Tricolor ainda marcou o quinto gol com Leandro, aos 41 minutos, e o time da casa, com Abedi, aos 46 minutos.