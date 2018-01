Fluminense goleia e também vai à final Em uma exibição que aliou vontade, determinação e boa qualidade técnica, o Fluminense goleou o Ceará nesta quarta-feira por 4 a 1, no Estádio Castelão, e conquistou uma vaga na final da Copa do Brasil. A equipe das Laranjeiras disputará o título contra o Paulista em jogos nos dias 15 e 22 de junho, cujos mandantes serão definidos nesta quinta-feira por meio de um sorteio a ser realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida, a princípio, não era fácil, mas o Fluminense a tornou. O time do técnico Abel Braga começou o duelo nervoso, errando muitos passes, mas não demorou muito tempo para se acertar em campo. O primeiro gol surgiu, aos 15 minutos, em uma boa jogada do lateral-direito Gabriel. Ele cruzou, o goleiro Adílson saiu mal para interceptar a bola e o atacante Tuta, livre de marcação, fez. O Ceará não contava sofrer mais um gol tão rapidamente. Tuta passou pela marcação de um zagueiro e, quase na linha de fundo, cruzou para trás. A zaga cearense cortou para a entrada da área e o meia Diego chutou de primeira, calando o Castelão, com 55 mil pagantes: 2 a 0, aos 18 minutos. A equipe da casa acusou o golpe. Até o intervalo, somente assustou o goleiro Kleber num chute de fora da área, que acertou o travessão. O Fluminense ratificou sua superioridade técnica e tática no início da segunda etapa. Gabriel deu bom passe para o atacante Rodrigo Tiuí, que driblou o goleiro Adílson e empurrou a bola para a rede: 3 a 0, aos seis minutos. A torcida tricolor, pouco numerosa no estádio, cantava o hino do clube. E ganhou ainda mais fôlego quando Tuta, em um toque com muita categoria na saída do goleiro, marcou seu sétimo gol na Copa do Brasil: 4 a 0. Mesmo em desvantagem no placar, o Ceará ainda teve força para descontar, em uma boa finalização de Camanducaia, mas sua torcida nem vibrou. Maurílio, quase no fim do confronto, acertou mais um chute no travessão, porém já era tarde para reagir.