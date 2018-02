Fluminense goleia o Atlético-PR em casa O Fluminense se manteve na quarta posição do Campeonato Brasileiro ao golear, nesta quinta-feira, o Atlético-PR por 4 a 1, em Volta Redonda. O clube carioca segue firme na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América: alcançou o Internacional em número de pontos (59), mas perde o terceiro lugar no saldo de gols. Já a equipe atleticana perdeu pela primeira vez sob o comando de Evaristo de Macedo ? vinha de cinco vitórias seguidas ? e permanece com 48 pontos. O Fluminense falhou bastante na marcação e, por pouco, não foi para o vestiário com a desvantagem no placar. O Atlético-PR impôs o ritmo desde o início de jogo e não demorou muito para fazer 1 a 0. Em um rápido contra-ataque, Aloísio recebeu passe sob medida de Evandro, driblou o goleiro Kléber e marcou, aos 17 minutos. A resposta do Fluminense não tardou. O meia Petkovic mostrou o seu talento ao acionar Juan com um passe genial. O lateral-esquerdo cruzou para Rodrigo Tiuí, de cabeça, fazer 1 a 1, aos 18 minutos. Até o intervalo, o Atlético-PR esteve melhor, mas não transformou a superioridade em campo em gols. O Fluminense teve mais sorte do que mérito para virar o marcador na segunda etapa. Petkovic cobrou escanteio, o zagueiro Danilo afastou a bola de cabeça, mas ela acertou o atleticano Lima e entrou: 2 a 1. O árbitro Luís Marcelo Vicentin assinalou erradamente o gol para o zagueiro tricolor Milton do Ó. Só coube ao Atlético-PR buscar o ataque, mas a zaga carioca se segurou como pôde. E, mais uma vez, Petkovic fez a diferença. Ele cobrou escanteio na cabeça do atacante Tuta. Resultado: bola no fundo das redes e 3 a 1 no placar. Na base do desespero, a equipe paranaense abriu mão da marcação e sofreu o quarto gol, novamente marcado por Tuta.