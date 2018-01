Fluminense goleia Ponte Preta: 3 a 0 Mesmo sem o meia Roger, que ainda não estreou, o Fluminense venceu a Ponte Preta por 3 a 0, em jogo treino realizado no Estádio das Laranjeiras. O time carioca não teve dificuldades para chegar à vitória e, pouco antes do final da partida, a torcida chegou a gritar "olé". Os gols tricolores foram de Régis, Caio e Paulo César. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Régis abriu o placar em chute forte no canto do goleiro Alexandre. Já na segunda etapa o atacante Caio completou um cruzamento da direita e aumentou. Cobrando pênalti sofrido por Yan, o lateral Paulo César definiu o placar. No Caio Martins, de manhã, o Botafogo empatou por 1 a 1 com o São Caetano, em outra partida amistosa. Felipe marcou para o Alvinegro carioca e Sandro empatou para o time paulista.