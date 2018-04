Fluminense humilha América: 8 a 0 Sem dificuldades, o Fluminense humilhou a fraca equipe do América, por 8 a 0, pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo, neste domingo, em Édson Passos, na Baixada Fluminense. O lateral-esquerdo Paulo César e o meia Roger, que passou a dividir a artilharia da competição com Dodô, do Botafogo, ambos com quatro gols, foram os destaques da partida. O primeiro gol do Tricolor aconteceu logo aos cinco minutos do primeiro tempo. O lateral-direito Flávio cruzou a bola, o atacante Caio a chutou na trave e o zagueiro César aproveitou o rebote para inaugurar o marcador. Com total domínio da partida, o Fluminense criou várias oportunidades, mas não conseguia ampliar o placar. A goleada do Fluminense começou a ser construída aos 28 minutos, depois de um belo chute de Paulo César, da intermediária, no ângulo esquerdo do goleiro Marcelo Leite. Um minuto depois, é a vez do atacante Magno Alves marcar seu gol. Sem encontrar resistência na zaga americana, o Fluminense manteve o ritmo e, aos 35 e 37 minutos, foi a vez de Roger mostrar seu talento. No quarto gol, o jogador cobrou um pênalti sofrido por Caio. No lance seguinte, em um rápido contra-ataque, ele recebeu a bola dentro grande área, driblou o zagueiro Luciano Netter e chutou no canto direito de Marcelo Leite, marcando o quinto do Tricolor. No segundo tempo, o Fluminense diminuiu o ritmo, por causa do intenso calor (cerca de 40ºC), mas a frágil defesa do América permitiu que o Tricolor ampliasse o placar. Aos 20 minutos, Magno Alves marcou o sexto gol da equipe, da entrada da área, chutando forte de esquerda. O sétimo gol do Fluminense foi marcado pelo lateral-direito Flávio, que aproveitou um cruzamento de Paulo César, aos 32 minutos. Cinco minutos depois, Roger fecha o placar, em uma cobrança de pênalti sofrida pelo atacante Roni, que havia substituído Caio.