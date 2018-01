Fluminense humilha o Cruzeiro: 6 a 2 Nem a forte chuva atrapalhou a festa carioca no Mineirão. Afinal, mesmo jogando em Belo Horizonte, o Fluminense goleou o Cruzeiro por 6 a 2, na noite desta quarta-feira, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a humilhante derrota, o Cruzeiro permanece com 37 pontos, enquanto que o Fluminense chega aos 42 e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Santos, que tem 43. Sem vencer há duas rodadas, o Cruzeiro começou o jogo no ataque, fazendo pressão sobre o adversário. E, com isso, abriu o placar logo aos 14 minutos, com o gol de cabeça de Kelly. Mesmo com a vantagem, o Cruzeiro continuou no ataque, mas deixou buracos em sua defesa. E o Fluminense se aproveitou disso para empatar o jogo. Aos 30 minutos, Petkovic recebeu a bola na entrada da área, driblou dois adversários e tocou na saída do goleiro Fábio: 1 a 1. Foi o 1000º gol do clube carioca na história do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Fluminense logo conseguiu a virada. Aos 8 minutos, Petkovic marcou novamente, num lindo chute de fora da área. E aos 11, Gabriel aproveitou a sobra para fazer 3 a 1. A situação piorou para o Cruzeiro com a expulsão do lateral Ânderson, que fazia sua estréia na equipe profissional. Apesar disso, o time da casa diminuiu aos 23 minutos, com o gol de Wágner. Mas a reação parou por aí. Depois, foi um festival de gols do Fluminense. Aos 30 minutos, o volante Beto aproveitou a confusão dentro da área para fazer 4 a 2. Aos 37, Gabriel fez seu segundo gol na partida. E aos 41, Tuta fechou a humilhante goleada sobre o Cruzeiro.