Fluminense inscreve Gum e Adeílson na Sul-Americana

O Fluminense enfrenta o Alianza Atlético às 19h15 (horário de Brasília) na quarta-feira, em Piura, e fazem um treinamento no local do jogo nesta terça. A atividade será importante, já que o gramado do Estádio Miguel Grau é sintético, o que o time carioca não está acostumado.

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense viajou ao Peru com 20 dos 25 jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. Ficaram de fora Maicon e Dalton, que vão disputar o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, Fábio Santos e Digão, que estão contundidos, e Raphael Augusto.

Confira a lista de jogadores do Fluminense à disposição do técnico Cuca para o confronto com o Alianza Atlético:

Goleiros: Fernando Henrique, Rafael e Ricardo Berna.

Laterais: Ruy, Mariano e João Paulo.

Zagueiros: Luiz Alberto, Gum e Cássio.

Volantes: Diogo, Diguinho, Fabinho e Maurício.

Meias: Conca, Marquinho e Carlos Eduardo.

Atacantes: Kieza, Roni, Alan e Adeílson.