Fluminense insiste em contratar Romário A diretoria do Fluminense continua tentando a contratação de atacantes para a disputa do Campeonato Brasileiro. Joãozinho, ex-Cruzeiro, é o nome que circula nas Laranjeiras, mas os dirigentes desejam mesmo é o retorno de Romário. Nesta terça-feira, o procurador do veterano jogador, Luisinho Moraes, confirmou que o Flu foi a única equipe a formular uma proposta oficial para contratá-lo. Romário tem contrato com o Al Sadd até o dia 31 de maio e Luisinho Moraes disse que o jogador pretende cumprir até o final. O último jogo do time árabe deve ser no dia 16 de maio e a partir desta data, o atacante estaria liberado para retornar ao Brasil e negociar com os clubes interessados. Além do Fluminense, Flamengo e Vasco já manifestaram o desejo de contratá-lo. Para a partida de quinta-feira, contra o Sport, pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho conta com a volta do meia Alex Oliveira. Ele cumpriu dois jogos de suspensão por ter feito gestos contra a arbitragem na estréia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Na lateral-direita, Zada deve ser improvisado na posição, porque Jancarlos está machucado.