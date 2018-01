Fluminense irá se preparar em Juiz de Fora O Fluminense vai treinar na cidade Juiz de Fora, em Minas Gerais, a partir de segunda-feira, na preparação para o clássico com o Vasco, dia 14, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Carlos Alberto, com uma faringite, foi liberado dos treinos desta sexta, mas viaja normalmente com a delegação. Este período na cidade mineira servirá para o técnico Joel Santana tentar corrigir os erros apresentados nas últimas partidas e, assim, garantir que o Fluminense não seja rebaixado no Brasileiro. "É um sacrifício, mas este é um momento que teremos de trabalhar a parte física. Além disso, o Joel poderá armar o time", disse o zagueiro César.