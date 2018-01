Fluminense já pensa em Euller Sem Romário para a fase final do Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Fluminense voltou suas atenções para o atacante Euller, do Kashima Antlers (Japão). O jogador já demonstrou interesse em retornar ao Brasil. "Seria interessante voltar ao futebol brasileiro. Tenho contrato até o final de junho e depois disso posso negociar livremente", afirmou Euller. Ele, porém, ressaltou que o Kashima tem até o fim desta semana para renovar por mais uma temporada. O meia Alex Oliveira era um dos jogadores mais alegres na reapresentação do time hoje. Ele marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor, na goleada sobre o Botafogo por 5 a 0, pelo Campeonato Carioca, e atuou bem na armação dos ataques. O atleta, porém, declarou estar preocupado com a arbitragem no jogo de quarta, contra o Americano. "Esperamos que o árbitro não atrapalhe nosso futebol", disse Alex Oliveira. Na semana passada, o técnico Renato Gaúcho chegou a declarar que havia um esquema para o Flamengo ser campeão. De acordo com o treinador, sua equipe foi prejudicada nas partidas contra Vasco e Friburguense.