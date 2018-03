Fluminense já pensa no Treze O Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, com as atenções voltadas ao primeiro jogo das quartas-de-final da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira que clube jogará contra o Treze, quinta-feira, em São Januário. Já o confronto de volta será realizado no dia 18, na Paraíba. No desembarque da delegação no Rio, depois da vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, comissão técnica e jogadores do Fluminense falaram sobre o próximo adversário na Copa do Brasil. E, de forma unânime, pediram respeito ao Treze, que eliminou nesta edição equipes da elite do futebol brasileiro, como São Caetano e Coritiba. "O Treze não é uma equipe comum. Vamos encará-los com muita seriedade", declarou o técnico Abel Braga, que vai lembrar aos jogadores o vexame do Flamengo, sob o seu comando, em 2004: perdeu a decisão da Copa do Brasil para o Santo André, diante de um Maracanã com mais de 70 mil torcedores.