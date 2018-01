Fluminense joga classificação no Mineirão Em meio aos problemas fora de campo, com acusação da presença de amantes nas concentrações e a descoberta de uma ligação clandestina de água nas Laranjeiras, o Fluminense tenta amanhã a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Atlético-MG, às 19h10, no Mineirão. "Não penso nestes assuntos. Quero que o meu time entre em campo, vença e, assim, consigamos passar para a fase seguinte", disse o técnico Joel Santana. A mudança no regulamento não modificou os planos do treinador. Antes, se houvesse empate por pontos e nos demais critérios, o classificado seria conhecido por sorteio. Agora, neste caso, o desempate virá na disputa de pênaltis. Sem poder contar com o atacante Romário, que sofreu novo estiramento na coxa direita, Joel recebeu uma boa notícia. O meia Carlos Alberto, recuperado de dores no púbis, foi confirmado pelo treinador. O atleta vai estrear o novo corte de cabelo, semelhante ao que Ronaldo usou na final da Copa do Mundo de 2002. No ataque, como Marcelo não foi inscrito na competição, a opção será escalar Lopes ao lado de Sorato. "Uma competição internacional me deixa motivado, mesmo que ainda não tenha as equipes de fora do Brasil", disse Lopes, que espera finalmente poder ter uma boa atuação com a camisa tricolor. O jogador marcou o segundo gol na vitória sobre o Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro e quer repetir a dose contra o Atlético-MG. Para o goleiro Kléber, todo o elenco está motivado porque, na Sul-Americana, o Fluminense está disputando um título em vez de brigar para não ser rebaixado. "Vamos encarar este jogo como se fosse uma decisão. Temos totais condições de conseguir a vaga", afirmou.