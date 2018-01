Fluminense joga com apenas 1 atacante Único time do Rio na Copa Sul-Americana, o Fluminense enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira às 21h40, no Morumbi. Em má situação no Campeonato Brasileiro, em que está próximo da zona de rebaixamento, o Tricolor carioca tenta salvar a temporada na competição continental. Mais uma vez, o técnico Joel Santana não vai contar com o atacante Romário. O jogador se recupera de uma contusão na coxa e está sendo preparado para retornar na partida contra o Figueirense, dia 25, pelo Brasileiro. Além disso, o jovem Marcelo não está inscrito na Copa Sul-Americana e também desfalca o Fluminense. Com isso, Joel deve manter o esquema utilizado no último domingo, no clássico com o Vasco, escalando apenas um atacante: Sorato. O treinador considera que o seu time não atuará de forma defensiva pelo fato de ter apenas um jogador de frente. "Jogamos para vencer. Foi assim com o Atlético-MG. Podemos eliminar o São Paulo também", avisou Joel. De acordo com o treinador, o time precisa se impor na partida e evitar uma eventual pressão são-paulina. "Temos que repetir as atuações contra o Atlético-MG e o Internacional. Em ambas atuamos fora de casa e vencemos", ensinou. Joel destacou também que a classificação é importante para o clube. "O Fluminense não tem um título neste tipo de competição e faremos de tudo para passar à próxima fase."