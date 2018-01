Fluminense joga com seis desfalques O meia Viveros é o novo desfalque do Fluminense para a partida contra o Volta Redonda, pela nona rodada do returno do Campeonato Carioca. O jogador sofreu uma um entorse no tornozelo esquerdo, quando subiu a escada do avião para retornar ao Brasil, depois de atuar na seleção colombiana, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. O principal desfalque da equipe é o meia Ramon. O jogador está sentindo dores no tornozelo esquerdo e será poupado pelo treinador, para a primeira partida decisiva contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, em Porto Alegre. Além de Ramon e Viveros, o técnico Valdir Espinosa não pode escalar o lateral-direito Paulo César, o zagueiro Régis, o meia Fernando Diniz, além do atacante Marco Brito, todos contundidos.