Fluminense joga desfalcado na Bahia Com muitos desfalques, o Fluminense estréia nesta quinta-feira na Copa do Brasil, contra o Fluminense-BA, às 20h30, em Feira de Santana, na Bahia. Sem Romário, Djair, Leonardo Inácio e Janílson, todos contundidos, o técnico Renato Gaúcho escalou o jovem Carlos Alberto na esperança de que ele resolva os problemas no meio-de-campo do time carioca. "O Fluminense será o Carlos Alberto e mais dez", disse Renato Gaúcho, escondendo a escalação da equipe. Carlos Alberto irá atuar no lugar de Leonardo Inácio, que está com dores musculares. "Precisaremos ter muita atenção para não cometermos erros de marcação", avisou o treinador. Carlos Alberto afirmou estar confiante em um bom desempenho. O jogador agradeceu ao técnico pelo apoio recebido e assegurou que vai se esforçar em campo para ganhar a vaga de titular na equipe. Nesta quarta-feira, durante o treinamento na Bahia, o lateral-esquerdo Janílson sentiu dores musculares e não terá condições de atuar. Renato Gaúcho já escalou Júnior César como substituto. Apesar de não admitirem, os jogadores do Fluminense vão tentar vencer a partida por dois gols de diferença, para evitar a realização da segunda partida e assegurar a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Outro jogo - Também nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Corinthians de Alagoas recebe o Flamengo do Piauí.