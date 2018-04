Fluminense joga mal e só empata com o Bonsucesso por 1 a 1

RIO - O torcedor tinha motivos para comemorar: ídolos, o atacante Fred fazia sua primeira partida desde agosto e Conca reestreava no Maracanã. Mas parece que 2013 ainda não terminou para o Fluminense. O sofrimento da temporada passada, que resultou no rebaixamento em campo no Campeonato Brasileiro - depois foi salvo pelo STJD com os pontos perdidos pela Portuguesa, mas a briga continua na Justiça comum -, segue neste início de ano. Nesta quinta-feira, o time não teve uma boa atuação e apenas empatou com o Bonsucesso por 1 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Na estreia do Estadual, no último sábado, o Fluminense perdeu para o Madureira por 3 a 2, no que pode ser chamado de tudo menos um gramado em Moça Bonita. Nesta quinta, mesmo na grama perfeita de um estádio de final de Copa do Mundo, o time não agradou os torcedores. Com apenas um ponto, o Fluminense ocupa a modesta 12.ª posição, mais perto da zona de rebaixamento do que da área dos quatro primeiros colocados que avançam às semifinais. Neste domingo, viaja até Volta Redonda para enfrentar o Nova Iguaçu, no estádio Raulino de Oliveira. O Bonsucesso, com dois pontos, está em 10.º lugar e também no domingo recebe o Boavista. Fred não conseguiu superar a falta de ritmo de jogo e pouco pôde auxiliar o Fluminense a vencer. É verdade que, no primeiro tempo, mais descansado, o atacante foi mais efetivo, trabalhando como pivô e tramando jogadas ora com Conca, ora com Rafael Sobis. Teve a melhor chance de gol do time, mas desperdiçou. Na etapa final, Fred teve mais uma vez a oportunidade de colocar a bola nas redes, mas não a aproveitou. Mais cansado, não deu trabalho ao setor defensivo do Bonsucesso no segundo tempo. Ao menos mostrou que tem condições de ficar em campo os 90 minutos.

O JOGO Em campo, os jogadores do Fluminense sentiram o pouco tempo de preparação neste início de temporada. no primeiro tempo, não conseguiam criar jogadas para furar o bloqueio defensivo do Bonsucesso e esporadicamente sofriam com alguma contra-ataque do time do subúrbio carioca. A melhor chance foi com Fred, que chutou por cima, de dentro da área.

Na segunda etapa, logo aos 9 minutos o Fluminense marcou o seu gol em bela jogada de Carlinhos pela ala esquerda. O lateral cortou para o meio e da entrada da área chutou de direita no ângulo esquerdo do goleiro Rodrigo. Festa para o aniversariante do dia.

Em vantagem, o time tricolor teve mais chances de gol, especialmente com Fred, mas sofreu o gol de empate, aos 35 minutos, justamente em um contra-ataque originado de uma oportunidade de gol perdida do Fluminense. Com rapidez, o Bonsucesso avançou pela direita e a bola chegou limpa na área para Nill chutar rasteiro no contrapé de Diego Cavalieri.

A partir daí, o desespero tomou conta dos jogadores tricolores e as vaias da torcida puderam ser ouvidas com clareza no Maracanã. Especialmente após o apito final.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 BONSUCESSO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Rafinha), Gum, Elivélton e Carlinhos; Valencia, Diguinho (Biro Biro), Jean e Conca; Rafael Sobis e Fred. Técnico: Renato Gaúcho.

BONSUCESSO - Rodrigo; Iago Soares (Renan), Luiz Otávio, Da Silva e Marlon; Alexandre Carioca, Allan, Yago Morais e Geovane (Michel); Samuel Lopes (Lipe) e Nill. Técnico: Ricardo Barreto.

GOLS - Carlinhos, aos 9, e Nill, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gum (Fluminense); Marlon (Bonsucesso).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA - R$ 362.525,00.

PÚBLICO - 15.357 pagantes (18.122 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).