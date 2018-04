Fluminense joga na quarta e Atlético-MG na quinta pela Libertadores

ASSUNÇÃO - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos das quartas de final da Copa Libertadores. Únicos brasileiros ainda vivos na disputa da competição continental, o Fluminense e o Atlético-MG jogarão em dias diferentes. O time carioca fará o duelo de ida do mata-mata na próxima quarta, contra o Olimpia, às 22 horas, no Rio. Já o Atlético-MG iniciará a disputa desta fase da competição no dia seguinte, contra o Tijuana, no México, às 21h30 (de Brasília).

Já os duelos de volta foram marcados para uma semana depois. O Olimpia receberá a equipe dirigida por Abel Braga em Assunção, às 22 horas (de Brasília) do dia 29 de maio, enquanto no dia 30 a equipe comandada por Cuca pegará novamente o time mexicano, também às 22 horas, em Belo Horizonte.

O primeiro jogo das oitavas de final será disputado na próxima terça-feira, com o confronto Real Garcilaso x Independiente Santa Fe, que na semana seguinte voltarão a se enfrentar, na Colômbia, no dia 28. Já o Boca Juniors, que eliminou o atual campeão Corinthians, pegará o Newell''s Old Boys na quinta-feira, no Estádio de La Bombonera, antes de decidir a vaga na semifinal fora de casa, no próximo dia 29.

Confira a tabela das quartas de final da Copa Libertadores:

Partidas de ida*

22/05

19h45 - Real Garcilaso x Independiente Santa Fe

22 horas - Fluminense x Olímpia

23/05

21h30 - Boca Juniors x Newell''s Old Boys

21h30 - Tijuana x Atlético-MG

Partidas de volta*

28/05

22 horas - Independiente Santa Fe x Real Garcilaso

29/05

19h30 - Newell''s Old Boys x Boca Juniors

22 horas - Olimpia x Fluminense

30/05

22 horas - Atlético-MG x Tijuana

(*) Horários de Brasília