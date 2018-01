Fluminense joga novamente por Renato O técnico Renato Gaúcho escapou da demissão com a vitória do Fluminense sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, porém o Tricolor joga sua classificação na Copa do Brasil e o treinador volta a ter o cargo ameaçado. O time carioca enfrenta o Sport, às 15h30, na Ilha do Retiro, precisando de uma vitória por dois gols de diferença para passar à próxima fase. Para tanto, Renato vai manter o esquema 3-5-2 que garantiu a vitória sobre o Grêmio. De acordo com o goleiro Kléber, esta formação tem dado resultado e por isso deve ser mantida. ?Ela dá uma proteção maior à defesa e nossos laterais ficam com mais liberdade em apoiar o ataque?, afirmou o jogador. Renato não vai contar com o meia Alex Oliveira, que sentiu dores na coxa e foi vetado pelos médicos. Com isso, ele optou pela formação com três zagueiros. O meia Zada continua improvisado na lateral-direita por causa da contusão de Jancarlos. Carlos Alberto será o responsável pelas organizações das jogadas de ataque. Como a classificação pode ser decidida nos pênaltis, caso o Fluminense vença por 1 a 0 - este foi o placar do primeiro jogo em favor do adversário - Kléber levou seu laptop com informações sobre os atletas do adversário. O goleiro possui um arquivo de dados relacionados aos principais atacantes do Brasil e como eles gostam de cobrar as penalidades.