Fluminense joga pouco mas vence Vitória A vitória do Fluminense sobre o Vitória, por 1 a 0, consolidou o clube como a melhor equipe carioca no Campeonato Brasileiro, neste domingo à noite, no Maracanã. Apesar do resultado, que deixou o Tricolor com nove pontos na tabela de classificação, após seis rodadas, o time não realizou uma apresentação convincente e, em vários momentos, foi vaiado pelos seus torcedores. Desde o início da partida, o Fluminense abusou do direito de perder gols. O Vitória passivamente aceitou os avanços do time carioca, que não obteve sucesso nas poucas jogadas ofensivas criadas, durante o primeiro tempo. A melhor chance de gol foi do Fluminense, foi com o lateral-direito Leonardo Moura, que acertou um chute na trave, aos 39 minutos. Já o Vitória sentiu a ausência de seu principal jogador, o atacante Edílson, contundido, mas mesmo assim obrigou o goleiro Fernando Henrique a fazer uma difícil defesa, em um chute do meia Marcelo Silva. Por atuar em casa, o Fluminense voltou mais motivado para o segundo tempo e melhorou seu desempenho. Passou a pressionar o Vitória em seu campo e, aos 15 minutos, fez seu primeiro gol com o atacante Marcelo, de cabeça, que aproveitou um cruzamento de Roger, após bela jogada pela direita. Após o gol, o técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, optou por recuar a equipe. Com a mudança tática, o Tricolor assegurou o resultado e conseguiu seu segundo triunfo no Brasileiro.