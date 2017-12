Fluminense joga sem 7 titulares O Fluminense terá o desfalque de 7 titulares no jogo deste sábado, contra o Corinthians, às 18h10, no Pacaembu. Mais do que isso: entre os jogadores que não jogam está o meia Roger, principal nome do time carioca no Campeonato Brasileiro. O técnico Alexandre Gama se preocupou, principalmente, em passar confiança aos substitutos. Como o Fluminense tem 56 pontos e está em 10º lugar no campeonato, ele ainda acredita na classificação para a Copa Sul-Americana de 2005 - do 5º ao 9º colocado levam a vaga. "É uma questão de honra e a torcida merece esse prêmio no fim da temporada. É a chance de quem não vem jogando mostrar valor para continuar no clube", afirmou Alexandre Gama. "É a hora do grupo provar que tem valor." Entre os desfalques, Fernando Henrique, Júnior César, Ramon, Roger e Edmundo ainda não se recuperaram de contusão. Diego está com a seleção Sub-20 e Odvan cumpre suspensão. Kléber, Zé Carlos, Victor Boleta, Marcão, Juca, Alan e Alex são os escolhidos para substituí-los. Contratado junto ao Vasco no início do Brasileiro, Victor Boleta tem neste sábado a sua melhor chance de se firmar no Fluminense. "Nada melhor do que uma boa atuação para mostrar que posso ser útil", disse o lateral-esquerdo, que corre o risco de ser dispensado no fim do ano.