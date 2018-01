Fluminense joga sem Régis O zagueiro Régis, com dores no músculo adutor da coxa direita, é o novo desfalque do Fluminense para o confronto contra o Bangu, domingo, no Maracanã. Além de Régis, estão contundidos o goleiro Murilo, o lateral-direito Paulo César, o meia Ramon e os atacantes Asprilla e Marco Brito. Para o lugar de Régis, o técnico Valdir Espinosa deve escalar Tinoco. Com o novo problema, a zaga do Tricolor será formada por jogadores reservas. César, o outro titular, cumpre suspensão automática. A ressonância magnética realizada no joelho direito de Asprilla determinou a necessidade de ele ser submetido a uma nova artroscopia. O jogador será operado na Colômbia, pelo mesmo médico que realizou as outras duas cirurgias no mesmo local. A pedido do atleta, o médico do Fluminense, Luiz Gallo, viaja, amanhã, para acompanhá-lo durante a cirurgia. A previsão é a de que o artilheiro volte a atuar em 30 dias.