Fluminense joga Sul-Americana pensando no clássico O Fluminense faz nesta quinta-feira a segunda partida das oitavas-de-final da Copa Sul-Americana contra o Alianza Atlético, do Peru, no Maracanã. A equipe, no entanto, não entra em campo pensando apenas na classificação. Para o atacante Kieza, um bom resultado pode dar moral para o clássico contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.