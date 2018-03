Fluminense jogará com time reserva no sábado e Reginaldo comemora chance

O Fluminense vai entrar em campo para enfrentar o Volta Redonda, sábado, às 16h30, em Moça Bonita, com um time reserva. O técnico Abel Braga fechou a atividade desta sexta-feira no CT, de forma que a escalação completa é um mistério, mas sabe-se que o jogo da Taça Guanabara servirá para o treinador avaliar algumas peças do elenco.

Um dos que ganhará chance é o zagueiro Reginaldo. Formado nas categorias de base do Fluminense, ele estreou pelo clube contra o Globo-RN, na quarta-feira, e deve jogar pela primeira vez como titular no sábado.

"Sempre sonhei com a oportunidade de voltar ao clube onde me formei e ter a chance de ser titular. Estou contente. Nesse último jogo eu entrei no decorrer da partida. Foi bom porque quebrou a ansiedade de jogar com a camisa do Fluminense. Amanhã (sábado) vai ter a mesma ansiedade, mas vou me preparar bem para fazer um ótimo trabalho", comentou o defensor, que voltou ao Flu depois de diversos empréstimos.

A tendência é que a partida em Bangu proporcione a estreia profissional de alguns garotos que subiram recentemente ao elenco, como o zagueiro Frazan, o meia-atacante Marquinhos Calazans e o volante Wendel.

O Fluminense jogará com reservas porque já está classificado às semifinais da Taça Guanabara com o primeiro lugar do Grupo C garantido. Na quarta-feira a equipe atua em Sinop, no Mato Grosso, contra o time da casa, pela Copa do Brasil.