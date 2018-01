Fluminense: Kléber critica STJD Dois dias após a perda do título da Copa do Brasil para o Paulista, o Fluminense já respira o clássico contra o Corinthians, domingo, em Mogi Mirim, pelo Campeonato Brasileiro. E o fato de jogar no Estádio Wilson Barros com os portões fechados, última punição a ser cumprida pelo clube do Parque São Jorge, indignou o goleiro Kléber. Ele fez críticas à Justiça Desportiva e aos baderneiros que se fingem de torcedor para irem aos estádios. "Manter os portões fechados pune os apaixonadas por futebol e, talvez, não puna quem atirou coisas no campo. Quem faz isso não é torcedor", declarou o goleiro tricolor, para em seguida prosseguir: "Fico triste pelo número de pessoas que não possam assistir ao espetáculo".