A perda do título da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira não vai desanimar o Fluminense, garantiram os jogadores na saída do gramado do Maracanã. Para eles, o grupo deverá digerir rápido a decepção para concentrar forças no último jogo do Brasileirão, domingo, contra o Coritiba. O time precisa de um empate para assegurar a permanência na Série A.

Veja também:

Fluminense lamenta perda do título, mas segue confiante

SUL-AMERICANA 2009 - Tabela

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Hoje sim vamos ficar muito chateados. Queríamos muito o resultado, mostramos muita determinação, muita garra. Mas vamos ficar tristes hoje, e amanhã vamos voltar a nos concentrar", afirmou o zagueiro Gum, autor do terceiro gol do Flu, na vitória por 3 a 0 sobre a LDU.

O atacante Alan também exaltou a atuação do time, mas preferiu destacar o confronto decisivo de domingo. "Não faltou nada, a gente se entregou, se doou. A gente procurou se focar em cada campeonato. A Sul-Americana passou, infelizmente não deu. Agora a gente tem que fazer um bom jogo lá [em Curitiba] para continuar na Primeira Divisão".

"A gente não queria perder esse título. Ficamos triste de ver o Maracanã lotado e não poder fazer a festa", reforçou o goleiro Rafael. "O time foi guerreiro, está de parabéns, só tenho a agradecer essa torcida maravilhosa. Mas vamos colocar a cabeça no lugar que domingo tem mais".

Para o goleiro, o revés desta quarta não colocará em risco a grande reação do Fluminense no Brasileiro. "O time sai fortalecido. A gente vai jogar contra o Coritiba com a cabeça erguida. Só depende de nós, de mais ninguém".

O volante Diguinho, por sua vez, valorizou a determinação da equipe até o apito final. "A gente sai de cabeça erguida por ter lutado até o final. Agora é dar continuidade no nosso trabalho. Temos um jogo importante ainda pra se livrar do rebaixamento".