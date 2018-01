Fluminense: Leandro fora, entra Beto O atacante Leandro desfalcará o Fluminense no jogo decisivo contra o Palmeiras, domingo, em São Paulo (SP). Ali, será decidido quem disputará a fase seletiva da Copa Libertadores de 2006. O clube carioca, que está em crise devido à série de cinco partidas sem vitória, tem a vantagem do empate. Sem Leandro, machucado no tornozelo esquerdo, o técnico Abel Braga optou por escalar Beto ao lado de Tuta. Abel Braga mostrou-se impaciente ao ser indagado se o Fluminense sentirá a ausência de Leandro. ?A equipe não perde nada. Ele não vai jogar e pronto. O Fluminense também ganha muito com o Beto, que é habilidoso e bom jogador?. Mais calmo, o treinador disse que, apesar do momento do Tricolor não ser tão bom quanto o do Palmeiras, confia na capacidade de superação do elenco. ?Temos possibilidade de ganhar deles lá dentro. O clube já deu mostras de seu potencial neste Brasileiro?, ressaltou. Ele acredita que, pela necessidade da vitória, o Palmeiras tentará sufocar o Fluminense desde o início de jogo, com marcação sobre pressão e muita disposição. Braga, além disso, garantiu que se a equipe repetir o primeiro tempo da partida contra o Juventude, na qual venceu por 1 a 0 e depois sofreu a virada, vencerá o clube paulista. ?A gente não temeu ninguém neste campeonato. Dentro ou fora de casa, sempre partimos para cima?. O treinador apontou também as principais virtudes do Palmeiras. ?A bola parada com o Daniel (zagueiro) e, logicamente, o talento de Juninho Paulista e Marcinho?. No treinamento desta quinta, nas Laranjeiras, ele cobrou atenção na marcação. ?Não pode haver bobeira?. O atacante Beto era o retrato da felicidade. Após ficar mais de um mês longe dos gramados devido à contusão na coxa esquerda, ele sonha ser o herói da classificação do Fluminense para a Libertadores. Com personalidade, ele disse que está mais do que preparado para esta decisão e prometeu correr dobrado no domingo. ?Sempre demonstrei muita felicidade em jogar aqui, em defender as cores do Fluminense. Não posso decepcionar ninguém. Gostaria de oferecer a classificação para a Libertadores aos tricolores?, afirmou Beto, que tem contrato até o fim do Campeonato Carioca de 2006 e espera renová-lo em breve. ?Adorei o clube e a torcida?.