Fluminense lembra Assis e título de 1983 em 2º uniforme

"É muito legal poder ser homenageado e ver a torcida contando a música até os dias do hoje, satisfaz o meu ego. Essa frase representa a confirmação do gol que fiz em 1983 e é uma homenagem que levo comigo para sempre", revelou o ex-jogador, autor do gol o título estadual de 1983 do Fluminense na decisão contra o Flamengo.

O evento também teve as participações de Romerito e Leomir, que defenderam o Fluminense naquela conquista. Leomir, aliás, faz parte da atual comissão técnica do clube. Do time atual, esteve presente o zagueiro Gum. Ele lembrou que o time usou a camisa branca durante quase toda a campanha do título do Campeonato Brasileiro no ano passado.

"A camisa está muito bonita. Agora, cabe a nós, jogadores, fazermos o máximo dentro de campo para estreá-la com vitória. A camisa branca já nos deu muita felicidade no ano passado e o título veio. Espero que em 2013 novamente ela possa nos trazer sorte e novos títulos", disse.