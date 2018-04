Fluminense luta no Paraguai pela vaga na Libertadores O Fluminense faz nesta quarta-feira a sua partida mais importante do ano até agora. Em Assunção, o time enfrenta o Olimpia no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, depois do empate por 0 a 0 em São Januário, na semana passada. Assim, precisa da vitória ou do empate com gols diante dos paraguaios, a partir das 22 horas, para manter o sonho de conquistar o título inédito na competição continental.