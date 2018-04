Fluminense luta para acabar com jejum O Fluminense ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro. E, como está com 39 pontos, tentando se aproximar dos líderes, o time carioca sabe que precisa acabar logo com esse jejum. De preferência, já nesta quinta-feira, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador. "Não adianta nada o time fazer boa campanha em casa se não consegue vencer fora. Ou sobe agora na tabela ou então não vai conseguir mais", afirmou Ramon, que recebeu instruções do técnico Alexandre Gama para arriscar mais chutes de fora da área. As palavras de Ramon receberam respaldo do treinador do Fluminense, que deseja ver a sua equipe valorizando mais a posse de bola. Para Alexandre Gama, a ansiedade e a pressão para obter a primeira vitória fora de casa estão atrapalhando o desempenho do grupo. "A hora é agora. Vou a Salvador confiante em obter o primeiro triunfo fora de casa", declarou Alexandre Gama, que ainda tem uma dúvida para o jogo. Ele não definiu se vai escalar o meia Roger, que ainda se recupera de gripe, no meio-de-campo ou no ataque. De acordo com o treinador, a tendência é que Roger atue no meio e Rodrigo Tiuí forme dupla de ataque com Alex. Caso ele não esteja completamente recuperado da gripe, vai para o ataque, entrando Thiago no meio. Edmundo, suspenso, e Romário, poupado para melhorar seu condicionamento físico, vão desfalcar o Fluminense.