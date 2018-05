Fluminense mantém branco predominante em nova 2ª camisa

RIO - O Fluminense lançou nesta terça-feira, após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aquele que será o seu segundo uniforme no restante da competição. Mantendo as tradições do clube, a camisa projetada pela Adidas é predominantemente branca, com duas listras verticais nas demais cores do clube: verde e grená.

De acordo com o Fluminense, a peça remete "aos grandes esquadrões dos anos 1970 e 1980"."A Máquina Tricolor" talvez seja o maior símbolo de qualidade e tradição criado pelos torcedores do Fluminense. É uma honra podermos homenagear essas passagens históricas e, de alguma forma, trazê-las de volta nessa nova camisa", comentou Luiz Gaspar, gerente de marketing de clubes da Adidas do Brasil.

Os meiões seguem o padrão da camisa e também terão as duas faixas verticais. Já o short continua na cor grená, seguindo a tradição do segundo uniforme do clube. Os novos uniformes do Fluminense estarão à venda a partir do dia 24 de abril, com preço sugerido de R$ 219,00.