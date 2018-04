Fluminense mantém discurso 'cansativo' sobre a Libertadores

O técnico Renato Gaúcho aproveitou o recesso do Campeonato Brasileiro e deu folga de três dias para os jogadores do Fluminense, como prêmio pela dedicação na derrota para o Palmeiras, em São Paulo. Já classificado para a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil, Renato exigia apenas determinação para buscar a vitória, não o triunfo em si. "Enfrentamos um adversário forte e que luta pela Libertadores. Mostramos que temos garra. Fluminense e São Paulo estão debaixo da barraca. Os outros que corram atrás", disse Renato, num discurso já um tanto cansativo que vem sendo usado para justificar tropeços. Apesar das ameaças de fazer experiências com reservas e juniores, Renato manteve o time titular. A equipe volta a treinar na segunda, para encarar o Juventude, dia 24, no Maracanã.