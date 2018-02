Fluminense massacra seleção de Teresópolis em treinamento Reformulado, o Fluminense massacrou neste domingo a seleção de Teresópolis por 7 a 1, em jogo-treino disputado na Granja Comary, que contou com a presença de cerca de 500 torcedores. O duelo serviu de preparação para a estréia no Campeonato Carioca, contra o Friburguense, no próximo dia 24. Principal contratação para a temporada, o meia Carlos Alberto, recuperado de dores musculares, disputou 45 minutos de jogo, mas não conseguiu marcar nenhum gol. O lance de maior perigo do capitão da equipe aconteceu no final do primeiro tempo, quando ele mandou a bola na trave após cobrança de falta. O artilheiro do jogo foi o ex-corintiano Rafael Moura, que marcou três gols - ele tinha começado no banco de reservas. O atacante Soares (2), o meia-atacante Cícero e o meia Thiago Neves foram os outros a balançar a rede. Satisfeito com a apresentação, o técnico Paulo César Gusmão deu folga para os jogadores descansarem no restante deste domingo. O elenco deve retornar aos trabalhos na segunda-feira.