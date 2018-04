Fluminense mira Sul-Americana para ganhar moral

O Fluminense está na última colocação do Campeonato Brasileiro e, na opinião do volante Diguinho, precisa passar pelo Flamengo na Copa Sul-Americana, quarta-feira, no Maracanã, para ganhar moral na competição nacional.

"O grupo encara a partida como uma decisão e vai se doar ao máximo. Esperamos uma vitória para poder crescer também no Brasileiro", afirmou o jogador, ressaltando a importância do torneio continental. "O que importa agora é a Sul-Americana e estamos pensando no Flamengo. É um campeonato importante e vamos com a força total".

A primeira partida terminou em 0 a 0 e, se houver qualquer empate com gols, o Fluminense avança para a próxima fase. Para Diguinho, a equipe precisa utilizar o regulamento. "A vantagem é importante. Temos que saber usar o regulamento. O mais importante agora é passar de fase", afirmou.