Fluminense muda 3 para seguir vivo Clube que mais investiu em reforços para a disputa do Campeonato Carioca - foram 11 no total -, o Fluminense corre o risco de ficar fora das semifinais da Taça Guanabara, que equivale ao primeiro turno, caso não vença o Cabofriense nesta quarta-feira, às 21h45, na rodada dupla no Maracanã - antes, Flamengo e Americano se enfrentam no mesmo local. O Fluminense está em 4º lugar no grupo B, com 4 pontos. Já o Cabofriense tem 6 e ocupa a segunda posição. Apenas os dois primeiros colocados de cada chave passam para a semifinal, sendo que restará apenas mais uma rodada depois desta. E o Cabofriense fará seu último jogo em casa, contra o Madureira. Já o Fluminense terá pela frente o clássico com o Flamengo, sábado, no Maracanã. Por isso, o Fluminense está convicto de que, diferente de outras épocas, entra em campo nesta quarta-feira sem a condição de favorito. Tem o respeito do adversário por sua tradição, mas não chega a assustá-lo. "Eles tiveram mais tempo para treinar e, isso, nivela ainda mais as equipes", declarou o técnico do Flu, Abel Braga. Diante da pressão pela vitória, Abel decidiu promover três alterações no Fluminense. Entre elas, a principal é a estréia do atacante Leandro, que teve sua situação regularizada nesta terça na CBF. Ele entra no lugar de Alex, revelado nas categorias de base das Laranjeiras. Além disso, o goleiro Fernando Henrique será substituído por Kléber e o lateral-direito Jancarlos cede seu lugar a Gabriel. O técnico do Cabofriense, Paulo César Gusmão, pediu que seus jogadores fiquem atentos ao meia Felipe, a quem comandou no Flamengo em 2004. Ele, porém, não fará marcação individual no principal jogador do Fluminense. "Não se pode descuidar um minuto com o Felipe, que tem muita qualidade técnica. Mas o Fluminense não se limita à categoria do craque. Tem uma grande equipe, com um treinador experiente e possui vários jogadores que podem desequilibrar a partida", afirmou o treinador do Cabofriense.