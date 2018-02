Fluminense na expectativa por Felipe A expectativa no Fluminense é pela liberação do meia Felipe para o clássico deste sábado, contra o Botafogo. O jogador se recupera de uma contusão muscular e nesta sexta realizará um teste para saber se terá condições de atuar. A boa notícia é a confirmação da volta do atacante Beto, que estava contundido. ?Preciso ter uma nova conversa com o Felipe, porque quando nos falamos pela última vez ele me disse que ainda sentia um incômodo?, disse o técnico do Fluminense, Abel Braga. ?Quero ter a certeza de que o Felipe está bem. Não adianta colocá-lo em campo e logo depois ter que retirá-lo.? Nesta quinta, após a vitória, de virada, sobre o Juventude, na quarta-feira, o clima era de otimismo entre os jogadores. O meia Petkovic ressaltou que o Fluminense está no caminho certo para assegurar uma das vagas à Taça Liberadores da América, e, conseqüentemente, voltar a disputar o título do Nacional.