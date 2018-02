Fluminense na expectativa por Leandro O médico do Fluminense Victor Favilla se mostrou otimista nesta segunda-feira em recuperar o atacante Leandro para a decisão do Campeonato Carioca, caso o clube conquiste o título da Taça Rio, a ser disputado no domingo. O jogador sofreu uma luxação no ombro direito durante o clássico contra o Vasco, pela semifinal do segundo turno, e, segundo a previsão inicial dos médicos tricolores, ficaria afastado dos gramados por pelo menos 15 dias. Nesta segunda-feira, no entanto, Leandro foi submetido a um exame de ressonância magnética, que, segundo Victor Favilla, constatou uma luxação no ombro, sem necessidade de uma intervenção cirúrgica. Por isso, o médico disse ser possível recuperá-lo em no máximo uma semana. "Além disso, ele está motivado. Em relação à parte física, ele pode se cuidar. Somente não deve treinar com bola, mas pode correr em volta do campo das Laranjeiras" , declarou.