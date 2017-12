Fluminense não comenta leilão de estádio Os dirigentes do Fluminense não quiseram comentar a notícia de que a sede do clube bem como o Estádio das Laranjeiras irão a leilão no dia 5 de dezembro. O Diário Oficial do Estado do Rio publicou, na sua edição de terça-feira, um edital autorizando o leiloeiro público Carlos Alberto Barros a proceder o leilão por causa de dívidas de cerca de R$ 1 milhão no pagamento do IPTU. Com relação ao time, o técnico Renato Gaúcho treinou nesta quarta-feira a formação que deve entrar em campo na partida com o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é importante nas pretensões do Tricolor em escapar definitivamente do rebaixamento. O lateral-direito Jancarlos atuou entre os titulares e deve ser confirmado pelo treinador. Do lado esquerdo, Júnior César substitui Jadílson, que vai cumprir suspensão.