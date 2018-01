Fluminense nega interesse em Roger, Somália e Amoroso O coordenador de Futebol do Fluminense, Branco, afirmou nesta quarta-feira que está buscando jogadores para reforçar a equipe para o restante da Copa do Brasil e o Brasileiro, mas desmentiu que o meia Roger e os atacantes Somália e Amoroso façam parte da lista. De acordo com o dirigente, o clube não dispõe de recursos para fazer um alto investimento. Branco esteve nesta quarta em São Paulo e na quinta irá a Curitiba, na busca de reforços. Segundo ele, o Fluminense precisa atualmente de um zagueiro, um volante, um lateral-esquerdo e um atacante. ?Todo e qualquer grande jogador interessa ao Fluminense, só que o mercado não oferece muitas opções?, destacou Branco, que defendeu o atual grupo, que no início da temporada recebeu 16 novos atletas - alguns deles hoje execrados pela torcida, como o volante Fabinho, que chegou ao clube com a credencial de campeão da Libertadores com o Internacional. ?O grupo que temos hoje, tecnicamente, tem condições e confiamos nele."