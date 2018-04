Fluminense: 'o fiel da balança da Libertadores'

O Fluminense é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro e, com 55 pontos, faria um jogo decisivo com o Palmeiras, em quinto lugar, na quarta-feira, por uma vaga na Libertadores. Faria, se o Tricolor já não estivesse garantido no torneio continental com a conquista da Copa do Brasil. Ainda assim, o Fluminense poderá ser o fiel da balança na luta pelas vagas, pois também enfrentará o Santos, segundo colocado. Com isso, o clube vive o dilema de honrar a camisa e buscar a vitória, que beneficiaria o rival Flamengo, ou atender os apelos da própria torcida e facilitar a vida dos paulistas. "Nem passa pela cabeça do jogador entrar em campo para perder. Não há a menor chance de eu pensar em outro resultado que não seja a vitória", diz o zagueiro reserva Roger, que vem tendo oportunidades de atuar como titular nas últimas partidas. O técnico Renato Gaúcho, porém, poderá facilitar a tarefa palmeirense caso realmente opte por fazer uma escalação mista, utilizando jogadores reservas e promovidos recentemente dos juniores, como Maurício, Tartá e Léo.