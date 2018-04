Fluminense obtém 3 pontos em Criciúma Com um golaço de Roger, logo a quatro minutos do primeiro tempo e outro de Diego aos 22 minutos do segundo tempo, o Fluminense venceu o Criciúma, por 2 a 0, neste sábado à noite, quebrando o jejum das equipes cariocas em Santa Catarina no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, com o resultado, amplia sua invencibilidade para seis partidas e consolida a boa fase e a melhor campanha do returno do Campeonato Brasileiro, que abriu neste sábado sua 31ª rodada. Cadenciando o jogo, marcando com eficiência e aproveitando as falhas do adversário desde o início da partida, o Fluminense soube administrar a pressão que sabia que ia receber do desesperado Criciúma. Mais do que abrir o marcador no início do jogo, o gol de Roger, de fora da área, acertando o ângulo de Fabiano, serviu para desestabilizar emocionalmente o time da casa, que completou sete partidas sem vencer. Nos últimos 21 pontos disputados, o Criciúma ganhou apenas um. Confundindo pressa com velocidade e errando no passe final e nas finalizações, o Criciúma criou muito, mas concluiu pouco. E quando tentou, errou. O Fluminense, aproveitando a melhor qualidade técnica de seus jogadores, explorou os contra-ataques e levou mais perigo ao goleiro Fabiano. Aos 22 minutos do segundo tempo, Edmundo chutou de fora da área, acertou a trave e na seqüência da jogada, Diego chutou da entrada área, rasteiro, ampliando para 2 a 0 e liquidando o jogo. Lori Sandri ainda tentou mudar o jogo, sacou um dos zagueiros, mandou mais um atacante a campo, mas não teve sucesso.