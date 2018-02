Fluminense oficializa as contratações do lateral Léo e do goleiro Rodolfo

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Rodolfo, que estava no Oeste, e do lateral-direito Léo, que disputou a última temporada pelo Coritiba. Os dois jogadores já vinham treinando com o restante do elenco e assinaram contrato de empréstimo até o final do ano.

Léo, de 26 anos, tem os direitos vinculados ao Flamengo. Ele foi revelado pelo Vitória e também tem passagens pelo Atlético-PR e Internacional. Em declaração ao site do Fluminense, ele informou que já trabalhou com Paulo Autuori, hoje gerente de Futebol do time tricolor, no Atlético-PR.

"Foi um trabalho muito bacana e espero que aqui seja da mesma maneira", disse. "Estou muito feliz com a oportunidade de defender o Fluminense. Chego para somar e buscar conquistas", completou.

Rodolfo, também com 26 anos, pertence ao Atlético-PR e chega para disputar posição com Júlio César, Marcos Felipe e Guillermo de Amores. "É uma etapa muito importante na minha vida. Encontrei um clube com pessoas bem-humoradas, trabalhadoras e fui muito bem recebido. Agora é trabalhar para alcançar os resultados", afirmou.

Na quinta-feira, o Fluminense oficializou a contratação do volante Richard, de 23 anos, junto ao Atibaia. O jogador concedeu entrevista nesta sexta-feira e comemorou o novo acerto que tem duração de quatro anos.

"Não tem como não estar feliz, é uma felicidade imensa. Fiquei até um pouco emocionado ontem com a minha mãe, por tudo que a gente passou. Foi um momento muito especial para mim e para a minha família", contou.

O primeiro jogo de Richard de contrato novo será na próxima quinta-feira, às 19h15, no estádio do Engenhão, contra o Salgueiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. "A responsabilidade é nossa por estar jogando em casa, não por ser Fluminense e Salgueiro. Vamos respeitar a equipe do Salgueiro como respeitamos a Caldense, mas temos que fazer nosso dever de casa", disse.