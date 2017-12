Fluminense oficializa chegada de Renato Chaves e assina até 2018 com o zagueiro

Renato Chaves, de 25 anos, foi formado nas divisões de base do Corinthians, mas não conseguiu se firmar no clube, passando por vários times - Bahia, Figueirense, Portuguesa, Atlético-PR e Náutico - até ser contratado pela Ponte Preta em 2015. Pelo time de Campinas, o zagueiro conquistou a titularidade, tendo participado de 29 jogos no Brasileiro, com dois gols marcados.

Assim, Renato Chaves despertou o interesse de vários clubes, incluindo o Santos, mas acabou mesmo se transferindo para o Fluminense. "Felicidade enorme poder chegar a um clube enorme como o Fluminense. Vestir essa camisa é um sonho para qualquer um e comigo não é diferente. A expectativa agora é começar a trabalhar o mais rápido possível e ajudar dentro de campo a conquistar títulos e dar alegria à torcida tricolor", disse, ao site oficial do clube.

O Fluminense já contava no seu elenco com os zagueiros Gum, Elivélton, Henrique, Marlon Santos e Nogueira e, além de Renato Chaves, também já havia se reforçado com Henrique. A nova contratação, porém, não teme a forte concorrência.

"Time bom é formado por um grande elenco. Chego aqui no Fluminense ciente de que vou ter que trabalhar forte para buscar meu espaço. Tenho um grande respeito por todos que estão aqui, são grandes zagueiros e essa disputa sadia por uma vaga como titular é boa para o clube. Estou bastante ansioso para encontrar logo meus companheiros. Cheguei hoje, já pude conhecer um pouco do clube, mas não vejo a hora de começar a trabalhar e buscar o entrosamento", comentou.

Além de Renato Chaves e Henrique, o Fluminense também se reforçou para a próxima temporada com os meias Diego Souza e Felipe Amorim e o atacante Richarlison.